Gozdnicki Dom Kultury zaprasza najmłodszych mieszkańców do wspólnej zabawy podczas jutrzejszej edycji wydarzenia pod nazwą „Gozdnica ma talent”. Do dziś można zapisać jeszcze dziecko do udziału w konkursie.

Spotkanie z muzyką i tańcem odbędzie się na skwerze przed placówką kultury. – Zachęcamy do zaprezentowania na scenie swoich umiejętności. Nie ograniczamy się tylko do śpiewu – mówi organizatorka imprezy Paulina Sobieszkoda:

– Każda osoba, która wystąpi otrzyma drobny upominek, a najlepsi specjalne nagrody – zaznacza Paulina Sobieszkoda:

Jutrzejsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00.