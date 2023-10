Osoby przebywające w szpitalach i domach pomocy społecznej w niedzielnych wyborach parlamentarnych będą mogły głosować w komisjach utworzonych w ich placówkach. Pacjenci obłożnie chorzy i mający problemy z poruszaniem się będą mogli skorzystać z urny pomocniczej.

W szpitalach i domach pomocy społecznej będą utworzone odrębne komisje wyborcze. Uprawnieni do głosowania w nich będą pacjenci, którzy w danym dniu przebywają w szpitalach i DPS-ach. Komisje będą pracowały w wyznaczonych pomieszczeniach, ale ponieważ część pacjentów i pensjonariuszy może być obłożnie chorych, lub nie być w stanie dojść do lokalu, w którym będzie głosowanie w tych komisjach może być użyta urna pomocnicza.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych na wybory 15 października stanowi, że „urna pomocnicza służy do głosowania poza lokalem tylko przez tych wyborców, którzy są wpisani do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania i wyrażą wolę takiego głosowania”.

Co ważne, komisje w szpitalach i DPS-ach przed dniem głosowania powinny poinformować, że istnieje możliwość głosowania w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci obłożnie chorzy i pensjonariusze mający trudności w poruszaniu się. Do wyborców, którzy zgłoszą chęć głosowania z użyciem urny pomocniczej przyjdą członkowie komisji wyborczej i przyniosą takiemu wyborcy karty do głosowania, które ten następnie wrzuci do urny pomocniczej. Z urną pomocniczą po salach chorych i pensjonariuszy może chodzić połowa komisji wyborczej, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni i międzynarodowi.

Uchwała PKW wyraźnie stanowi, że „podczas głosowania należy dbać o to, aby zachowana była tajność głosowania”.

„Po zakończeniu głosowania poza lokalem komisji, członkowie komisji rozliczają się protokolarnie z otrzymanych wcześniej kart do głosowania (…) i zwracają niewykorzystane karty do głosowania oraz zabezpieczają wlot urny pomocniczej. Zapieczętowaną urnę pomocniczą oddaje się pod dozór przewodniczącemu komisji, z tym że urnę tę należy postawić obok urny zasadniczej”

– czytamy w uchwale PKW.

W czasie głosowania w salach szpitalnych i DPS przy użyciu urny pomocniczej żaden z członków komisji nie może przebywać w lokalu wyborczym (urna podstawowa, zasadnicza w nim zostaje). Lokal komisji musi być zamknięty (zarządza się wówczas przerwę w głosowaniu) i zaplombowany paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków.

Wyborcy, którzy trafią do szpitala przed dniem głosowania, a nie będzie ich w szpitalnym spisie wyborców, zostaną do niego dopisani w dniu wyborów. Osoby, które trafią do szpitala w dniu wyborów, będą mogły tam głosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z kolei osoby, które tuż przed wyborami wyszły ze szpitala, powinny wziąć do lokalu wyborczego wypis, który to potwierdzi.

Personel szpitali, który w dniu wyborów będzie pracował w tych placówkach może głosować w komisjach w szpitalu tylko na podstawie pisemnych zaświadczeń z miejsca stałego pobytu oraz dowodu osobistego.

Głosowanie w obwodach odrębnych (szpitale, DPS, ora zakłady karne i areszty) może być rozpoczęte później niż o godzinie 7, o ile nie będzie to miało wpływu na możliwość sprawnego oddania głosu przez wszystkich uprawnionych wyborców.