Niech jedyną emocją, która nami kieruje, będzie miłość do Polski. To dzięki niej wybierzemy najmądrzej dla siebie i dla kolejnych pokoleń Polaków – powiedział w piątkowym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że „w niedzielę wspólnie zadecydujemy o przyszłości Polski – nie na lata, a na dziesięciolecia”.

Premier w wystąpieniu wyemitowanym m.in. na antenie TVP1 i TVP Info powiedział, że „przed nami najważniejsze wybory od 30 lat”.

Podkreślił, że „przyszło nam żyć w niespokojnych czasach”.

„Wszyscy widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Widzimy też potężny napływ nielegalnych imigrantów do Europy. Widzimy również ostatnio kolejną odsłonę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten konflikt może spowodować, że do Europy ruszy kolejna fala migrantów. Wśród nich będą osoby związane z ruchem terrorystycznym. Te wyzwania jasno wiążą się z paktem migracyjnym i przymusową relokacją nielegalnych imigrantów forsowanym przez brukselskich biurokratów”

Wskazał, że „to wszystko stawia przed nami obowiązek jak najlepszej współpracy między naczelnymi organami – państwa, rządem i prezydentem”.

Zaznaczył, że „po niedzieli kampanijne emocje opadną, ale wyzwania stojące przed Polską pozostaną niezmienne”.

Zapewnił także o dwóch rzeczach, które były poza zasięgiem jego poprzedników i większości rządów po 89. roku.

„Dla nas zawsze najważniejsze będą polskie rodziny, dzieci i seniorzy. A także, bez względu na to, jakie kryzysy przyjdą do Polski z zewnątrz – a w trzech ostatnich latach było ich sporo – to państwo polskie weźmie je na siebie. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości Polacy mają dziś obniżony wiek emerytalny, bezrobocie jest najniższe w historii, a pieniądze, zamiast do kieszeni mafii VAT-owskich, płyną do budżetu i stamtąd do kieszeni zwykłych obywateli. Płyną one do tysięcy gmin na lokalne inwestycje”