Z całą pewnością nie wejdę do Rady Ministrów, nie chcę być w rządzie; chcę zmienić ordynację wyborczą na mieszaną i wrócić do domu – podkreślił w rozmowie z PAP lider Kukiz’15 Paweł Kukiz, pytany czy – jeśli Zjednoczona Prawica wygra wybory – będzie chciał wejść do rządu.

W sobotę (9 września) w Końskich (świętokrzyskie) odbyła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; podczas spotkania lider PiS przedstawił postulaty partii, w tym m.in. wprowadzenie emerytur stażowych.

Na czym zależy Kukizowi

O propozycjach programowych mówił również poseł Paweł Kukiz, który poinformował, że startuje z list PiS, ponieważ to jedyna partia, która wpisała do swojego programu jego postulaty wyborcze: wprowadzenie sędziów pokoju, zmiany w ordynacji wyborczej, dzień referendalny w samorządach, zniesienie immunitetów posłom i senatorom.

Kukiz nie chce być w rządzie

Po konferencji PAP spytała Kukiza, czy – jeśli Zjednoczona Prawica wygra wybory – będzie chciał wejść do rządu.

– Ja pewno nie, to z całą pewnością mogę zadeklarować po raz kolejny. Ja się do tego nie nadaję, ja nie chcę być w rządzie. Ja chcę tylko wprowadzić postulaty, (…) chcę zmienić tę ordynację i wrócić do domu

– odpowiedział polityk.

Najważniejsza dla Kukiza jest zmiana ordynacji wyborczej

Kukiz podkreślił, że o zmianę ordynacji wyborczej zabiega co najmniej od 24-25 lat, a wprowadzenie postulowanej przez niego mieszanej ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi (JOW-ami) to byłby „przełom na miarę 1989 roku”.

– Mielibyśmy do czynienia z takim przetasowaniem osób w parlamencie. (…) Z całą pewnością byłoby znacznie mniej tych starych znanych twarzy, które wręcz przez +zasiedzenie+ – mówię o wszystkich opcjach politycznych – w tym Sejmie przebywają

– podkreślił.

Inne postulaty Kukiza

Kukiz, pytany o inne swoje postulaty, które znalazły się w porozumieniu z PiS, wymienił m.in. zlikwidowanie immunitetów posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów, a także m.in. „deglomerację Polski„, czyli przeniesienie części instytucji centralnych, mieszczących się w Warszawie, np. Trybunału Konstytucyjnego, do stolic województw.

Polityk zaznaczył, że o części postulatów nie chce mówić przed wyborami; podkreślił jednocześnie, że chodzi o rozwiązania, „które będą miały duży wpływ na podmiotowość obywateli w Polsce lokalnej, samorządach, dadzą większą możliwość bezpośredniego wpływu obywateli na władze samorządowe”.

– Sam fakt wpisania przez największą partię, w praktyce w Polsce, tych postulatów do swojego programu, jest wielce obiecujący. Jedna jest pewność – ja sam nie byłbym w stanie tych postulatów wprowadzić i to, co bardzo ważne – żadna inna opcja polityczna, poza PiS, nie była zainteresowana wpisaniem ich do swojego programu

– podkreślił.