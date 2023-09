Rozliczymy wszystkie afery PiS. Odpowiedzą za nie karnie i majątkowo – zadeklarowali w sobotę posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński. Zapowiedzieli też kontrolę wydatków wszystkich instytucji państwa i likwidację kilkunastu agencji państwowych.

Podczas sobotniej konwencji KO „100 konkretów na 100 dni” posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński zapowiedzieli rozliczeni PiS po wyborach.

– Rozliczymy wszystkie afery PiS pandemii. Odpowiedzą karnie i odpowiedzą majątkowo. Złożymy do przyszłej, niezależnej prokuratury wnioski, żeby każdy z nich odpowiedział

– powiedział Joński

Zauważył, że żaden członek rządu PiS nie usłyszał w ostatnich 8 latach żadnych zarzutów.

– Morawiecki, Szumowski, Cieszyński. To oni są odpowiedzialni za wszystkie afery w pandemii, za złodziejstwo. Wtedy kiedy ludzie umierali, to oni robili interesy z handlarzem bronią. Wtedy, kiedy ludzie umierali, oni robili interesy na szpitalach tymczasowych. Mamy dla tych trzech dżentelmenów jasny komunikat: „nie znajdzie się dla was schron w Tiranie”