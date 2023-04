Trwa budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola numer 6 w Żaganiu. Placówka przy ulicy Żarskiej ma zostać oddana do użytku do końca czerwca. Koszt zadania, to ponad 12 milionów złotych.

Powstający obiekt ma pomieścić 10 oddziałów. – Firma zakończyła już roboty dekarskie oraz wykonana została stolarka okienna – mówi Agnieszka Fedorowicz z żagańskiego magistratu:

– Stary budynek na miejscu którego powstaje nowa konstrukcja ogrzewany był z sieci miejskiej. Teraz będzie to autonomiczne i ekologiczne rozwiązanie – zaznacza Agnieszka Fedorowicz:

Dodajmy, że trwają także prace termomodernizacyjne przy żagańskim Miejskim Przedszkolu numer 2.