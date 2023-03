Lubsko przygotowuje się do oczekiwanej od dawna budowy basenu. Urząd zgromadził środki na realizację przyszłego zadania. W budżecie na ten cel zapewnione dofinansowanie zewnętrzne.

Miasto mogło się niegdyś poszczycić dwoma kąpieliskami. – Niestety to już przeszłość, ale dążymy do tego, aby dać mieszkańcom regionu możliwość wodnego wypoczynku i rekreacji. To praktycznie się dzieje – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Lubsko ma potencjał. Naszym zadaniem jako samorządu jest go wykorzystać – zaznacza burmistrz Dudojć:

Dodajmy, że basen zlokalizowany będzie przy ulicy Słowackiego. Wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację inwestycji od daty podpisania umowy.