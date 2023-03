Fundacja Dr Clown poszukuje wolontariuszy. To ogólnopolska fundacja, która od prawie ćwierćwiecza zajmuje się duchowym wspieraniem dzieci przebywających w szpitalach. Działa w kilkunastu miastach w Polsce, w tym w Zielonej Górze. Barwne stroje i obowiązkowy kolorowy nosek. Do tego wielkie serca, mnóstwo pozytywnej energii i promiennych uśmiechów. To wolontariusze Fundacji Dr Clown. – Poszukujemy właśnie, także w Zielonej Górze, nowych członków wesołej ekipy do najbardziej uśmiechniętej organizacji w Polsce – mówi Paulina Łatacz z Fundacji Dr Clown.

Obecnie wolontariuszy Fundacji Dr Clown można spotkać w 150 szpitalach w całym kraju. Osoby chętne wcielić się w rolę Dr Clowna w szpitalach, powinny wypełnić specjalny formularz, który jest na stronie internetowej fundacji.