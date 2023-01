Polska coraz bliżej pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Sejm uchwalił znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym.

Najważniejszą zmianą ma być przekazywanie spraw dyscyplinarnych przeciw sędziom Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Te kompetencje do tej pory należały do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Zmiany w sądownictwie to jeden z tzw. kamieni milowych, które postawiła nam Komisja Europejska, jako warunek otrzymania środków z KPO. Dziś m.in. na ten temat dyskutowali goście Lubuskiego Forum Radia Zachód.

– Obecna sytuacja to wina totalnej opozycji – twierdzi Elżbieta Płonka z PiS:

– Pieniądze z KPO już dawno powinny do nas trafić – odpowiada Mirosław Marcinkiewicz z PO:

– Te pieniądze są Polsce potrzebne – dodaje Anna Komar z PSL:

Tadeusz Jędrzejczak z Lewicy skomentował natomiast wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, po głosowaniu w Sejmie:

– Unia Europejska jest nam nieprzychylna – twierdzi Piotr Świdkiewicz z Konfederacji:

– Udało się osiągnąć oczekiwany kompromis z Unią Europejską – twierdzi Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego:

Teraz projektem znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym zajmie się Senat. Przypomnijmy, w ramach KPO, Polska ma otrzymać łącznie 158 miliardów złotych, z czego prawie 107 miliardów to bezzwrotne dotacje.