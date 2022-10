Dziś Światowy Dzień Zwierząt.

To święto wszystkich zwierzaków, obchodzone w dniu ich patrona, czyli św. Franciszka z Asyżu.

Ustanowiono je już w 1931 roku na Kongresie Ekologicznym we Florencji. W Polsce pierwsze obchody Światowego Dnia Zwierząt zorganizowano natomiast w 1993 roku. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na los zwierząt, przypomnieć o ich prawach i zmienić stosunek ludzi do ich „braci mniejszych”.

Przy okazji, postanowiliśmy sprawdzić, jakie zwierzęta mają w swoich domach Lubuszanie: