To chyba pierwsze jesienne propozycje do Listy, w rolach głównych z nowymi przebojami Roxie, Staszek z Gór z chórem Sound’N’ Grace, Shakira z Malumą, Aitch z Matą i Rose!

ROXIE Jesień Trwa (Bez Końca)

Roxie prezentuje nowy singiel 'Jesień Trwa (Bez Końca)’, który płynnie rozwija brzmieniowy kierunek zaprezentowany na jej przebojowym albumie 'Błękit’. To melodyjna, pełna emocji propozycja, łącząca melancholijny klimat chłodniejszych miesięcy z energią nowoczesnego popu. Melodia, wsparta dopracowaną produkcją, tworzy kompozycję o wyrazistym, radiowym potencjale, idealnie wpisującą się w jesienną atmosferę.

’Jesień Trwa (Bez Końca)’ pokazuje również kolejny etap artystycznego rozwoju Roxie. Wokalistka konsekwentnie rozwija swoją muzyczną tożsamość, a nowy singiel potwierdza jej umiejętność łączenia emocjonalności z przebojowością i współczesnym brzmieniem.

STASZEK Z GÓR; SOUND’N’GRACE Tu Mój Dom

Po sukcesie poruszającego utworu 'Pójdę Tam’, nagranego wspólnie z Justyną Steczkowską, Stanisław Karpiel Bułecka powraca z kolejną wyjątkową muzyczną historią. Tym razem do współpracy zaprosił jeden z najbardziej cenionych polskich chórów Sound’n’Grace. Efektem tej współpracy jest utwór 'Tu Mój Dom’, pełen emocji hymn o domu, rodzinie, korzeniach i miejscu, które nosimy w sercu niezależnie od tego, jak daleko zaprowadzi nas życie.

’Tu Mój Dom’ to opowieść o tym, że dom nie jest wyłącznie miejscem na mapie. To ludzie, wspomnienia, zapach lasu, widok gór o świcie, ciepło rodzinnego stołu i poczucie bezpieczeństwa, którego nie da się zastąpić niczym innym. To właśnie tam chcemy wracać po każdej podróży, tam odnajdujemy spokój i siłę do dalszej drogi. Przesłanie utworu jest uniwersalne, każdy z nas ma swoje miejsce, które nazywa domem i które pozostaje w sercu na zawsze.

– Góry nauczyły mnie, że można objechać pół świata, ale serce zawsze prowadzi tam, skąd się pochodzi. 'Tu Mój Dom’ jest właśnie o tej tęsknocie i wdzięczności za miejsce, które nas ukształtowało. Chciałbym, żeby każdy, kto usłyszy tę piosenkę, zadzwonił do rodziców, przytulił bliskich albo po prostu wrócił do miejsca, które kocha. – mówi Staszek z Gór.

Za produkcję muzyczną odpowiada Jerzy Runowski, twórca odpowiedzialny również za sukces utworu 'Pójdę Tam’ z Justyną Steczkowską. To właśnie jego charakterystyczne, pełne emocji brzmienie ponownie stało się fundamentem nowej kompozycji. Jerzy Runowski zrealizował również partie instrumentów klawiszowych oraz nagrał wyjątkowe brzmienie mandoliny. Za partię skrzypiec odpowiada Bartłomiej Łowisz znany zakopiański multiinstrumentalista. Za warstwę wizualną ponownie odpowiada Mateusz Bisiorek Visual Supplier, który podobnie jak przy poprzednim singlu stworzył, obraz doskonale oddający klimat utworu. Malownicze plenery, autentyczne emocje i piękno rodzinnych stron tworzą obraz, który staje się naturalnym dopełnieniem muzycznej opowieści.

SHAKIRA; MALUMA Agua

W zaledwie miesiąc Maluma pojawił się u boku dwóch największych ikon kobiecej muzyki ostatniej dekady. Najpierw Beyoncé zaprosiła go do utworu 'Cuerpo (Tumbao)’ na jubileuszowej edycji albumu B’Day, a teraz kolumbijski gwiazdor ponownie łączy siły z Shakirą w piosence 'Agua’. Jak sam podsumowuje ten duet: 'Podbijamy świat razem z królową’.

’Agua’ to zmysłowe merengue, które wprawnie łączy tropikalną energię z nowoczesną produkcją. Osią utworu po raz kolejny jest niezwykła chemia wokalna między artystami, tym razem oparta na prostej, lecz chwytliwej metaforze: niezależnie od tego, jak bardzo potrzebują wody, gdy pojawiają się razem, wszystko staje w ogniu. To kompozycja pełna napięcia, flirtu i wzajemnego zrozumienia – nawiązuje do charakteru ich pierwszych wspólnych nagrań, nie wpadając przy tym w tanią nostalgię.

Premierze towarzyszy teledysk w reżyserii Hannah Lux Davis, jednej z najbardziej uznanych reżyserek w świecie światowego popu. Klip kreuje wizualny świat oparty na motywie wody: refleksy, płynne powierzchnie, blask i taniec budują nieprzerwane napięcie między artystami, tworząc jeden z najmocniejszych akcentów wizualnych nadchodzącego albumu.

Powrót dwóch z najważniejszych nazwisk muzyki latynoskiej sprawia, że 'Agua’ staje się jedną z kluczowych premier w uniwersum Loco X Volver i kolejnym rozdziałem w ich wieloletniej wspólnej historii.

AITCH; MATA RMB (Ring My Bell) – Polish Remix

Aitch wydał nowy singiel 'RMB (Ring My Bell)’ – utwór, który wykorzystuje sample i przetwarza klasykę muzyki disco, czyli piosenkę 'Ring My Bell’ w wykonaniu Anity Ward.

Za produkcję odpowiada Bou – również pochodzący z Manchesteru Artysta, z którym Aitch często współpracuje. To pierwsze solowe wydawnictwo rapera od czasu ubiegłorocznego albumu '4′. Duet ten wcześniej połączył siły przy singlu 'Raving In The Studio’.

Utwór 'RMB (Ring My Bell)’ po raz pierwszy wybrzmiał na antenie BBC Radio 1 w audycji Jacka Saundersa jako 'Hottest Record’, a sam Aitch zaprezentował go na żywo podczas majowego festiwalu In It Together.

Premiera ta wieńczy intensywny początek 2026 roku dla rapera, który w tym czasie pojawił się w utworach takich artystów jak Calum Scott, Tamera, Chip, Pozer, Window Kid czy Toddla T. Nowy singiel trafił w Polsce na tapetę Maty, oto efekty:

ROSE New Trick

Po znakomicie przyjętym projekcie 'APT.’, globalna gwiazda ROSÉ zaprezentowała swój najnowszy utwór zatytułowany 'New Trick’. Premiera singla, która miała miejsce 17 września, to efekt intrygującej kampanii promocyjnej. Piosence towarzyszy wyjątkowy teledysk w reżyserii legendarnego Dave’a Meyersa – zrealizowany w całości przy użyciu najnowszego modelu iPhone’a.

ROSÉ stworzyła 'New Trick’ we współpracy z Amy Allen – cenioną autorką hitów, z którą pracowała już przy sukcesie projektu 'APT.’. Utwór powstał podczas intensywnych sesji nagraniowych w Nowym Jorku. Za warstwę produkcyjną odpowiada uznany producent Andrew Wells.

Nowy singiel to także pierwsza oficjalna zapowiedź jej nadchodzącego, drugiego albumu studyjnego, którego premiera planowana jest na 2027 rok.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00