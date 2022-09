Wrześniowe noce i poranki robią się coraz chłodniejsze. Coraz więcej osób myśli o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Strażacy przypominają o przeglądzie instalacji kominowej.

Każdego roku, kiedy właściciele posesji ogrzewanych paliwem stałym uruchamiają piece straż pożarna ma więcej pracy. – Początek jesieni, to większa ilość wezwań do pożarów sadzy w kominach. Warto więc zaprosić do domu kominiarza – mówi młodszy brygadier Paweł Grzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

– Dobrze się także zaopatrzyć w czujki, czyli urządzenia ostrzegające przed czadem – zaznacza Paweł Grzymała:

Dodajmy, że w minionym sezonie grzewczym żagańscy strażacy byli wzywani około stu razy do pożarów w przewodach kominowych.