Młodzież z ulicy Szkolnej w Żaganiu jeszcze w poprzednim roku narzekała na połączenia autobusowe, aby móc dotrzeć do ogólniaka. Czy we wrześniu będą zmiany w rozkładzie jazdy?

Uczniowie z Moczynia, jadący autobusami MZK do Banacha, wysiadali w rynku, idąc dalej pieszo do szkoły przez kładkę nad Bobrem. Z końcem marca na mostek zwaliło się drzewo, uszkadzając obiekt. Jest on zamknięty do dziś. – Wielu znajomych musi teraz do szkoły iść okrężną drogą – mówią nastolatkowie:

– Połączenia poranne są zapewnione uczniom mieszkającym w tej dzielnicy miasta. Muszą się oni jednak przesiąść w rynku, skąd mają kilka linii, aby dotrzeć na czas do szkoły – mówi prezes żagańskiego MZK Joanna Kaczmarska:

– Nie ma przy tym konieczności kupowania dodatkowego biletu, bo uczniowie posiadają karnety miesięczne – zaznacza prezes MZK:

Dodajmy, że do pierwszego dzwonka pozostało 10 dni.