W niedzielę, żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów Wlkp. w przedostatnim meczu fazy zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi podejmą zespół Fogo Unii Leszno.

Regulamin rozgrywek i sytuacja w tabeli sprawiły, że kibice oraz niektóre media mniej się w tej chwili zajmują stroną sportową, a więcej spekulacjami na temat ewentualnych zmian w przyszłorocznym składzie gorzowskiej drużyny.

Dla nas, trenerów i zawodników, te wszystkie doniesienia kto z kim rozmawia nie mają żadnego znaczenia – mówi trener gorzowskiego zespołu Stanisław Chomski.

To co mówi trener Chomski potwierdza Szymon Woźniak, którego niektóre media już przeniosły ze Stali Gorzów do Polonii Bydgoszcz.

Mecz Stali z Unią rozegrany zostanie na stadionie w Gorzowie w niedzielę o godz. 16.30. A więcej na temat wpływu medialnych doniesień na zawodników oraz o samym meczu w sobotnim programie „Muzyka i Sport”.