Instytut Pamięci Narodowej zapowiada dalsze wysiłki w celu ścigania i ukarania byłych sędziów i prokuratorów z okresu stanu wojennego. Chodzi o osoby podejrzewane o popełnienie zbrodni komunistycznych.

Jak powiedział prezes IPN Karol Nawrocki, w śledztwach dotyczących bezprawia sądowego w okresie stanu wojennego w Polsce wydano dotąd 55 postanowień o przedstawieniu zarzutów. Obejmują one 44 byłych sędziów i prokuratorów, którzy mieli dopuścić się 200 czynów zabronionych.

„W tym roku, po wspólnej naradzie z panem prokuratorem Andrzejem Pozorskim i po naszej ostatniej konferencji prasowej, odnotowujemy w tym sektorze dużą dynamikę. Możecie państwo spodziewać się kontynuowania tego dzieła. Bo są to ciągle osoby, które sprawują funkcje w życiu publicznym, albo w nim funkcjonują. A są to osoby, które wydawały drakońskie wyroki – nawet do 10 lat pozbawienia wolności – na członkach opozycji antykomunistycznej” – zaznaczył Karol Nawrocki.

W grudniu ubiegłego roku prezes IPN poinformował na antenie Programu 1. Polskiego Radia o wystosowaniu 150 wniosków o uchylenie immunitetu sędziom orzekającym w latach 80. Według wyliczeń Instytutu, po wprowadzeniu przez komunistów stanu wojennego ponad 200 tysięcy osób zostało ukaranych przez kolegia ds. wykroczeń.