W Warszawie uczczono pamięć ofiar pacyfikacji polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej. 82 lata temu, 28 lutego 1944, zamordowano tam ponad 850 osób.

Zbrodni tej dokonali ukraińscy żołnierze 4 Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS powiązanego z 14 Dywizją SS „Galizien”, oddziały UPA, nacjonaliści ukraińscy oraz ukraińscy mieszkańcy okolicznych wiosek.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą, a przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana warty.

W uroczystości uczestniczyli m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Lech Parel oraz prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka ze Wschowy Małgorzata Gośniowska-Kola.

Podczas uroczystości przypomniano, że 18 lutego tego roku Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło ostateczną zgodę na rozpoczęcie prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej. Umożliwi to poszukiwania i pochówki ofiar zbrodni sprzed 82 lat.