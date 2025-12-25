Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu uhonorował osoby i instytucje nagrodą „Świadek Historii”. W gronie tym znalazła się porucznik Natalia Górska z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Wyróżnienie przyznawane jest za kultywowanie pamięci historycznej i kształtowaniu postaw patriotycznych.

Nagrodą honorową prezesa IPN wyróżniono 6 osób. – Dla mnie był to wielki zaszczyt. To także mobilizacja do dalszego działania, aby podtrzymywać pamięć o naszej historii. Można powiedzieć, że mam misję do spełnienia – mówi funkcjonariuszka służby więziennej Zakładu Karnego w Krzywańcu:

– Prowadzę zajęcia edukacyjne wśród osadzonych. Udało się także wzbogacić zasoby biblioteki więziennej w gry i publikacje otrzymane z instytutu – zaznacza nagrodzona:

– Wspólnie z osadzonymi dbamy o miejsca pamięci. To dla nich taka namacalna lekcja historii – podkreśla oficer z Krzywańca:

Porucznik Natalia Górska ma za sobą 14 lat służby jako funkcjonariusz służby więziennej.