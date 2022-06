Nasze poparcie jest ważnym krokiem w kierunku wypłaty Polsce ponad 35 mld euro; pieniądze zostaną wypłacone po dokonaniu reform i inwestycji – powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen. Proces monitorowania pozwala upewnić się, że pieniądze są wydawane zgodnie z wartościami i regułami UE – dodała.

Komisja Europejska zaakceptowała w środę polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy.

Szefowa KE była pytana podczas konferencji prasowej, czy procedowana w polskim parlamencie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym spełnia tzw. kamienie milowe w obszarze sądownictwa, które Polska musi wypełnić, żeby KE mogła zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy i uruchomić środki z unijnego Funduszu Odbudowy.

Jak podkreśliła najważniejsze jest to, żeby odpowiednie przepisy prawne zostały podpisane przez prezydenta i wdrożone przez władzę wykonawczą. „To będzie dowód na to, że kamienie milowe są rzeczywiście realizowane. (…) Jestem przekonana, że przepisy spełnią wymogi. Częścią naszego porozumienia jest to, że +najpierw kamienie milowe, a dopiero później wypłata środków+” -powiedziała szefowa KE.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą służyły dobru wspólnemu; infrastruktura, którą sfinansują, będzie się przyczyniać do budowy lepszego świata – powiedział w prezydent Andrzej Duda.

„Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że ostatecznie Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany, że te środki będą mogły być dla dobra wspólnego także w naszym kraju wykorzystane i że ta infrastruktura, która powstanie, będzie po prostu mogła służyć ludziom, będzie mogła służyć nam wszystkim w Unii Europejskiej i będzie przyczyniać się do budowy lepszego świata” – powiedział prezydent.

Szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej podkreślił, że „ambitna Unia Europejska musi obejmować także ambitny budżet, który pozwala realizować projekty o strategicznym zasięgu”.

Jak dodał, do takich projektów należy transformacja energetyczna i klimatyczna.

„Dobrze się stało, że w ślad za wychodzeniem z pandemii uzgodniliśmy bardzo duży budżet Krajowego Planu Odbudowy. To budżet, który będzie wspierał zarówno rozwój Polski, jak i całej Europy” – powiedział premier.

Jak zaznaczył, „Polska wraz z silnym wzrostem gospodarczym jest jednym z silników Europy, jest jedną z głównych lokomotyw Europy”. „Wystarczy popatrzeć na wzrost gospodarczy, ale także na zrównoważenie parametrów makroekonomicznych i tych związanych z finansami publicznymi” – podkreślił Morawiecki.