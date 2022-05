W tym tygodniu dwa niesamowite duety – Michael Patrick Kelly z Rea Garveyem oraz Smith & Thell, nowe piosenki Beaty Kozidrak i Boywuthuke oraz …DNCE!

DNCE Move

Grupa DNCE wraca z pierwszym od czterech lat singlem – 'Move’. Ze swym funkowym, nawiązującym do lat 70. brzmieniem, zawadiackim beatem i ognistym falsetem frontmana Joe Jonasa, nowy utwór jest jednym wielkim zaproszeniem do tańca.

– 'Move’ to piosenka, która przekonała mnie, że DNCE ma jeszcze sporo muzyki, którą chcą podzielić się ze światem – mówi Joe. –- Napisałem ją z moim przyjacielem Ryanem Tedderem dla zabawy, ale od razu wiedziałem, że jest to coś wyjątkowego, co potrzebuje filtru DNCE. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy usłyszą tę piosenkę, a my będziemy wykonywać ją na żywo.

MICHAEL PATRICK KELLY; REA GARVEY Best Bad Friend

Kiedy dwie supergwiazdy pop rocka, takie jak Michael Patrick Kelly i Rea Garvey, łączą siły, by nawiązać współpracę, można spodziewać się potężnego duetu o niezaprzeczalnym potencjale przeboju. Dziś prezentują wspólny singiel 'Best Bad Friend’ – odę do przyjaźni.

Wyjątkowa współpraca rozpoczęła się trzy lata temu od telefonu od Rei Garveya, który później zaprosił kumpla do swojego 'The Yellow Jacket Sessions’. Podczas produkcji muzycy dogadywali się, 'jakbyśmy znali się już od nastoletnich lat’ – mówi Michael Patrick Kelly, którego dzieli więcej niż kilka podobieństw z irlandzkim kolegą z branży.

Pozytywną energię widać też w teledysku, w którym duet Garvey/Kelly w reżyserii Marvina Strötera (Cro, GÎMS, Lena) trafia nawet do zbiorowego aresztu policyjnego.

BOYWITHUKE Understand (Edited)

BoyWithUke, tajemniczy songwriter i producent, przedstawia swój nowy album 'Serotonin Dreams’. Wraz z premierą płyty artysta opublikował najnowszy singiel 'Understand’ z towarzyszącym mu teledyskiem.

– 'Understand’ to najważniejszy punkt płyty – kontynuuje. – Pisanie tego utworu sprawiło mi wiele radości. W tym kawałku pojawiają się bardzo ważne wersy.

SMITH & THELL I Wanna Dance With Somebody

Nagrodzony platyną zespół Smith & Thell ma na koncie w Polsce kilka radiowych hitów, takich jak 'Forgive Me Friend’, 'Hotel Walls’, czy 'Year Of The Young’. Zespół znalazł się również w pierwszej 25 w alternatywnym radiu w USA i zagrał amerykańskie trasy koncertowe obok Young The Giant, The Head and The Heart oraz Fitz and the Tantrums. Duet powraca z nową wersją hitu Whitney Houston!

BEATA KOZIDRAK Jak Dla Mnie

’Jak Dla Mnie’ to propozycja od Beaty na tegoroczny hit lata! Za tekst utworu odpowiada sama Beata, a w studio wspierali ją Arek Kopera oraz Mariusz Obijalski. Trio kontynuuje, zapoczątkowany wraz z premierą utworu „Gambit”, powrót do tanecznych lat osiemdziesiątych. Ejtisowy sznyt będzie kontynuowany na czwartym, solowym albumie artystki. Premiera nowego wydawnictwa zaplanowana jest na koniec tego roku!

Singlowi towarzyszy musicalowy, osadzony w szkolnej scenerii, teledysk z udziałem Jolanty Fraszyńskiej i Cezarego Kosińskiego.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.