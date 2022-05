Trwa akcja wspierająca Młodzieżową Kadrę Ukrainy we wspinaniu i team wspinaczkowy z Odessy. Mieszkają i trenują we Wrocławiu. – Dawno nie widziałem tak zmotywowanych zawodników – mówi Sebastian Kurek, trener i założyciel zbiórki „Climbers for climbers”.

Zawodników z Ukrainy można wesprzeć poprzez akcję „Climbers for climbers” prowadzoną na jednym z portali zbiórek publicznych.

Szerzej o młodych ukraińskich wspinaczach w reportażu pt. „By nie stracili sensu życia” autorstwa Renaty Wcisło, który dostępny jest na stronie Radia Zachód:

Słowem: make climb, not war!