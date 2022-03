Trwa akcja wspierająca Młodzieżową Kadrę Ukrainy we wspinaniu i starszych wspinaczy z Odessy. Od miesiąca mieszkają i trenują we Wrocławiu. Trener Sebastian Kurek, założyciel zbiórki „Climbers for climbers” twierdzi, że dawno nie widział tak zmotywowanych do pracy zawodników.

Wielu jest jeszcze w drodze do Polski lub czeka na spokojny moment, by uciec ze schronów i dołączyć do reszty zespołu. Pan Sebastian z żoną Ewą i 14-letnią córką Małgosią, jedną z najbardziej utytułowanych młodych zawodniczek, członkinią kadry narodowej Polski we wspinaniu pomagają gościom z Ukrainy w czym tylko mogą. Wszak większość ukraińskich zawodników przedostaje się do Polski bez rodziców i często w dramatycznych okolicznościach. W Polsce mogą kontynuować to, co jest dla nich sensem życia. Ma w tym pomóc również zbiórka pieniędzy na wyjazdy, treningi, zgrupowania i starty m.in. w Pucharze Europy Juniorów, Mistrzostwach Europy i Świata, a są to koszty ogromne .

Warto dodać, że dwa lata temu ojciec i córka wspólnie napisali poradnik wspinaczki sportowej dla dzieci „Małgosia na 8a”, w którym dzielą się doświadczeniem, przemyśleniami i metodami szkolenia.

Fot. Marta Wrzask, Sebastian Kurek

