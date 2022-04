Policjanci przywrócili ruch na drodze krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie). Była ona zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych, w którym jedna osoba została poszkodowana – poinformował naczelnik Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim Radzisław Śliwa.

Do wypadku doszło w czwartek, około godz. 9:20 na ul. Chrobrego (w ciągu dk 29). To jedna z głównych ulic miasta. Wstrzymanie na niej ruchu spowodowało, że w Krośnie Odrzańskim szybko utworzyły się długie korki. Obecnie ruch powoli wraca do normy.

Z ustaleń policjantów wynika, że starszy mężczyzna kierujący peugeotem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z hyundaiem. Poszkodowany został kierowca peugeota, który doznał niegroźnych dla życia stłuczeń.