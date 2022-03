Fundacja PIĘKNOLESIE powstała, aby promować zdrowy tryb życia wśród mieszkańców wsi polskich, a także aby organizować czas wolny dzieci i młodzieży wiejskiej.

Fundacja Pięknolesie działa od grudnia 2016 roku i zrealizowała dotychczas ponad 30 projektów. Projekty te są skierowane głównie do młodych mieszkańców Gminy wiejskiej Żary i miasta Żary (nauka pływania, wypoczynek dzieci i młodzieży -kolonie, półkolonie, warsztaty teatralne, multimedialne, historyczne, dziennikarskie itd.). Podczas zajęć realizujemy z dziećmi i młodzieżą program profilaktyki uzależnień opracowany przez członka naszej organizacji „Dobrze, że jesteś – uwierz w siebie!”, w którym wzmacniamy inteligencję emocjonalną i umiejętności społeczne uczestników. Działamy również na rzecz seniorów wiejskich – wspólnie z powołanym przy Fundacji chórem seniorów organizujemy przy wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego wydarzenia kulturalne Europejscy Seniorzy, Niepodległa jest w Nas czy Rozśpiewane Pięknolesie zorganizowaliśmy też Dzień Seniora i Dzień Niepodległości. Największe wydarzenie organizowane przez nas to koncert charytatywny „Dla Olusia i jego mamy”, podczas którego zebraliśmy ponad 11 tyś zł w całości przeznaczone na wsparcie rodziny z naszej wsi dotkniętej nieszczęściem. Najciekawszym projektem kulturalnym dotychczas zrealizowanym przy wsparciu Fundacji PZU był projekt Kulturalna Przygoda z Pięknolesiem, realizowany przez pół roku, obejmujący około 300 uczestników – dzieci z obszarów wiejskich, które brały udział w wycieczkach do wrocławskich muzeów i teatrów, dzieci uczestniczyły też w warsztatach teatralnych i przedstawieniach w naszych małych miejscowościach.

Sieniawa Żarska 191,

68-213 Lipinki Łużyckie

tel.:+48683742234

fax:+48684103177

e-mail:fundacjapieknolesie@gmail.com