Jesień w pełni, a wraz z nią czas na domowe zapasy. Jak zamknąć jesień w słoiku, zachować pełnię witamin i wycisnąć maksimum zdrowia o tym można było dowiedzieć się z warsztatów „Ziołowe historie, kiszone opowieści” – zorganizowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra z BO. Dlaczego warto pakować żywność próżniowo i po co dodawać do dań aromatyczne zioła? Jak dbać o odporność ze smakiem? Na te oraz inne pytania odpowiadał Tomasz Proc – kucharz, ekspert kulinarny oraz Alicja Karwot-Sikora – dietetyk.