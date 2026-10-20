Daj się zabrać w sentymentalną podróż w czasie – zaparz kawę plujkę (w szklance z koszyczkiem), rozsiądź wygodnie, a Matysiakowie oprowadzą cię po absurdach, trudnościach, ale i urokach życia w PRL.

Pierwszy odcinek wyemitowano 15 grudnia w 1956 roku na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia. Potem słuchowisko przeniesiono do Radiowej Jedynki. Od 70 lat, w każdą sobotę o godzinie 13.15 można posłuchać kolejnego odcinka.

Słuchowisko tworzone jest konwencji nieruchomego mikrofonu umieszczonego na stałe w mieszkaniu fikcyjnej tytułowej rodziny przy ul. Dobrej 21 na warszawskim Powiślu.

20.30 Tomaszem Potkaj, dziennikarz, historyki, autor książek z dziedziny literatury faktu, będzie gościem Radiowieczoru.

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