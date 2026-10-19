Oddaj krew i uratuj życie. Akcja krwiodawstwa w Nadleśnictwie Bogdaniec.

Już jutro (20 października) w Bogdańcu odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Przed siedzibą miejscowego nadleśnictwa stanie specjalny ambulans, w którym chętni będą mogli podzielić się najcenniejszym darem – własną krwią – mówi Adrian Kocoń, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec.

Krew mogą oddawać osoby zdrowe, w wieku od 18 do 65 lat, spełniające wymagania medyczne. Przed donacją należy zjeść lekki posiłek, dobrze się nawodnić i zabrać ze sobą dokument tożsamości.