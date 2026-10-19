Nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP, a więc w obecności prezydenta RP – powiedział prezydent Karol Nawrocki po wręczeniu nominacji sędziowskich i asesorskich.

Podczas poniedziałkowej (19 października) uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent wręczył kilkadziesiąt nominacji na sędziów sądów rejonowych, okręgowych i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Musieliście państwo wykazać się głęboką determinacją i wolą, dlatego w tym uroczystym dniu z głębi serca jako prezydent RP gratuluję państwu tego wyjątkowego wydarzenia i zaszczytnego tytułu sędziego RP

– powiedział Nawrocki, zwracając się do zgromadzonych.

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Prezydent mówił, że po 1989 r. „tysiące sędziów RP składało swoją przysięgę wobec, a więc w obecności prezydenta RP, stając się sędziami”.

Nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego doświadczenia ustrojowego, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią RP jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP, a więc w obecności prezydenta RP

– powiedział Nawrocki.

Dodał, że w obecności kamer „wysyła jasny sygnał” i „potwierdza uroczyście”, że „dzisiaj oto ta grupa (…) oficjalnie została sędziami RP, bo wybrany z woli narodu prezydent RP tak zdecydował w uznaniu wielkiego szacunku i (ich) zaangażowania, i ciężkiej pracy”.

Prezydent powiedział, że nie jest to tylko kwestia samego systemu ustrojowego, ale też „wyraz szacunku narodu dla sędziów”, bo „tak zdecydowali prawodawcy, że oto prezydent wybierany z powszechnego wyboru całego narodu ma bezpośrednio wręczać tę nominację i przyjmować przysięgę polskich sędziów”.

Prezydent mówił o artykułach konstytucji, w których zapisane jest, że to ona jest źródłem prawa w Polsce i że „ani w jednym, ani w drugim artykule (…), nie ma międzynarodowych trybunałów, jednych i drugich komisji, które opiniują polski system prawny”.

– Zachowanie wierności Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie niezawisłych wyroków to świadomość, że nie ma w naszej ojczyźnie i naszej wspólnocie ważniejszego prawa, niż Konstytucja RP -powiedział Nawrocki.