Zapraszamy do „Kapsuły dźwięku”??????.

To podcast, w którym Konrad Stanglewicz i Michał Szczęch zaglądają do archiwum Radia Zachód i dyskutują o tym, jak archiwalne reportaże i audycje wybrzmiewają dziś.

W poniedziałek, 5 października, będzie okazja do posłuchania „Odrobiny sarmatyzmu”, czyli reportażu Ireny Linkiewicz i Krzysztofa Rutkowskiego z 1988 roku. Prowadzący „Kapsułę dźwięku” spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy zapędy ludzi u władzy do promowania własnego wizerunku zmieniły się od tamtego czasu, a jeśli tak, to w jaki sposób.

??Początek o godzinie 14:10, w paśmie reporterskim Studia Reporterów Kukułcza 1 w Radiu Zachód.

Zapraszamy