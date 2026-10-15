Prokuratura może wkrótce złożyć wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Śledztwo prokuratury dotyczy nielegalnego manipulowania składami orzekającymi przy sprawach ustrojowych i politycznych oraz niedopuszczenia do orzekania grupy sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Uchylić immunitet prezesa może wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Sędzia Trybunału Magdalena Bentkowska, od której ślubowanie prezydent Karol Nawrocki przyjął osobiście, powiedziała Polskiemu Radiu, że prezes Święczkowski powinien wykazać się odwagą i zwołać Zgromadzenie Ogólne we własnej sprawie:

Prezes Trybunału nie może uczestniczyć w głosowaniu nad własnym immunitetem.

Bogdan Święczkowski odmawia nawiązania stosunku pracy i dopuszczenia do orzekania grupy pięciorga sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania osobiście.

Magdalena Bentkowska przypomina, że Zgromadzenie Ogólne nie ma mocy prawnej, aby odwołać prezesa TK z pełnionej funkcji:

Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że wczorajsze ślubowanie w Sejmie sędziego TK Macieja Berka nosi znamiona zamachu stanu i złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. W najbliższą sobotę (17.10) przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się manifestacja poparcia dla prezesa Bogdana Święczkowskiego.