Rzeźbiarka Małgorzata Bukowicz jest absolwentką Wydziału Rzeźby i Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracuje w kamieniu, ceramice, brązie i szkle. Maluje, rysuje, a także projektuje i konserwuje witraże. W pracowni nad Odrą powstają piękne prace naznaczone niezwykłą wrażliwością i talentem autorki. Posiada pokaźny dorobek wystaw, warsztatów, plenerów i projektów wymiany międzynarodowej , wiele prac nagrodzonych na konkursach i przeglądach twórczości. Pracownia i Galeria Autorska znajduje się w Cigacicach, warto tam wstąpić i z bliska zobaczyć, jak wygląda warsztat pracy artystki.

Zdjęcia wykonał Krzysztof Filmanowicz