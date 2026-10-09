Trwa przebudowa drogi powiatowej w Kalsku. Inwestorem jest starostwo powiatowe w Międzyrzeczu, które przy realizacji tego zadania zostało wsparte finansowo przez gminę Międzyrzecz.

– To kolejny przykład trwającej od dawna współpracy samorządów, której efektem są konkretne działania służące mieszkańcom – mówi Agnieszka Śnieg, starosta międzyrzecka.

Cała przebudowa drogi powiatowej w sołectwie Kalsko kosztować będzie około 2,3 mln złotych. Połowę tych pieniędzy powiat międzyrzecki otrzymał z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, a drugą połowę stanowi wkład gminy Międzyrzecz.