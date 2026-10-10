Policjanci z Garwolina zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści — poinformowała w sobotę (10 października) na X mazowiecka policja. Chłopiec został zatrzymany, decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego.

Do wpisu opublikowanego na profilu mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji dołączone zostało zdjęcie zabezpieczonej przez funkcjonariuszy broni. Widoczne są na nim m.in. siekiery, noże i maczety.

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Błyskawiczna reakcja policjantów z Garwolina doprowadziła do zabezpieczenia niebezpiecznego arsenału należącego do 14-latka, który w sieci publikował niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany i odpowie za wywołanie fałszywego alarmu (art.224a kodeksu karnego). Decyzją sądu rodzinnego trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Młodzi użytkownicy internetu muszą pamiętać, że także za swoje zachowania w sieci ponoszą odpowiedzialność. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 10, 2026

Nieletni został zatrzymany i odpowie za wywołanie fałszywego alarmu

– poinformowała policja.

Dodano, że decyzją sądu rodzinnego chłopiec trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Młodzi użytkownicy internetu muszą pamiętać, że także za swoje zachowania w sieci ponoszą odpowiedzialność

– podkreśliła we wpisie policja.

Na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych

W sobotę rano (10 października) policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

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!?Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób. Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) October 10, 2026

Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.

Działania te związane są m.in. z dwoma atakami przemocy w szkołach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Ze względu na te zdarzenia w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

Podkom. Iwona Kijowska z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji poinformowała w sobotę w rozmowie z PAP, że patrole policji wrócą w poniedziałek do szkół i będą tam obecne do odwołania.

W sobotę ok. południa w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby. Ranna 17-latka trafiła do szpitala, pozostałe dwie kobiety — w wieku 17 i 24 lat — doznały drobnych obrażeń. Komenda Stołeczna Policji na ten moment nie wiąże tego ataku z innymi zdarzeniami.