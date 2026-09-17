Czerwona Małpa – najsłynniejszy i owiany legendami głaz w głębi borów sosnowych, kolejka wąskotorowa – pozostałość po I wojnie światowej, Gaj Wandy – malowniczy zespół przyrodniczo – krajobrazowy, a także szwedzkie szańce to wszystko możemy zobaczyć w lasach między Stanami a Siedliskiem…