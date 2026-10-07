Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii Lionel Messi rozegrał we wtorek (6 października) swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Jego zespół wygrał w Buenos Aires z Beninem 3:0, a mistrz świata i dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę i miał dwie asysty.

Messi rozpoczął seniorską karierę w 2004 roku w Barcelonie. Z tym klubem wywalczył niezliczone trofea, m.in. czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, 10 razy był mistrzem Hiszpanii, po siedem razy wywalczył krajowy Puchar i Superpuchar. W 2021 roku postanowił przenieść się do Paris Saint-Germain, z którym w obu spędzonych tam sezonach został mistrzem Francji, a ponadto raz zdobył odpowiednik tamtejszego Superpucharu – Trofeum Mistrzów.

Od 2023 roku broni barw Interu Miami, w którym zachwycał szczególnie w sezonie 2025. Został królem strzelców i pomógł drużynie wywalczyć zarówno Supporters’ Shield, czyli nagrodę dla najlepszej drużyny fazy zasadniczej, jak i Puchar MLS.

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Pokaźna jest też kolekcja jego nagród indywidualnych – na czele z ośmiokrotnie przyznaną mu Złotą Piłką w plebiscycie magazynu „France Football” (przez krótki okres połączonego z plebiscytem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA).

Długo nie potrafił jednak odnieść znaczącego sukcesu z drużyną narodową, co często przypominano w debatach o tym, kto jest najlepszym piłkarzem w historii.

Podkreślano, że postacie takie jak jego rodak i wielki poprzednik Diego Maradona czy Brazylijczyk Pele poprowadzili swoje reprezentacje do triumfu w mistrzostwach świata.

Urodzony 24 czerwca 1987 roku w Rosario Messi był już o krok od tego trofeum w Brazylii w 2014 roku, ale Argentyna przegrała w finale z Niemcami 0:1 po dogrywce. Niewielkim pocieszeniem był fakt, że Argentyńczyk został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Rok i dwa lata po tym „Albicelestes” ulegli Chile w finale Copa America.

Po tej drugiej porażce Messi zrezygnował z dalszej gry w drużynie narodowej. Jeden z kolegów z kadry relacjonował, że wtedy jego słynny rodak załamał się i „płakał jak nigdy wcześniej”.

Ostatecznie Messi zmienił jednak zdanie i wrócił do reprezentacji.

Wiele spraw przychodziło mi do głowy tego wieczoru i poważnie rozważałem odejście, ale moja miłość do ojczyzny i narodowa koszulka są zbyt potężne

– tłumaczył w oświadczeniu najlepszy strzelec w historii „Albicelestes”.

W 2021 roku w końcu sięgnął po pierwsze trofeum – w finale Copa America Argentyna pokonała Brazylię 1:0. Piłkarz rywali Neymar, klubowy kolega Messiego z Barcelony, a później również z PSG, skomentował wówczas w serwisie społecznościowym: „Nienawidzę przegrywać, ale ty, bracie, ciesz się tym tytułem. Futbol czekał na ten moment”.

Rok później sięgnął po to najważniejsze piłkarskie trofeum, pokonując po emocjonującym finale (3:3) Francję w rzutach karnych. W 2024 powtórzył z kolei sukces w Copa America.

W latach 2009-2012 Messi zdominował rywalizację o tytuł najlepszego zawodnika świata, odbierając Złotą Piłkę czterokrotnie z rzędu. Później wygrał ten plebiscyt jeszcze w latach 2015, 2019, 2021 (kiedy wyprzedził ledwie o 33 punkty Roberta Lewandowskiego) i 2023. Ronaldo został w ten sposób wyróżniony pięć razy, a nikt inny nie dokonał tego więcej niż trzykrotnie.

Od samego początku był lepszy od wszystkich. Błędem jest porównywanie tego, co jest nieporównywalne, dlatego powinny być przyznawane dwie Złote Piłki – jedna dla Messiego, druga dla reszty

– mówił nieco żartobliwie były selekcjoner Argentyny Jorge Sampaoli.

W drużynie narodowej Messi wystąpił poprzednio 19 lipca w przegranym 0:1 po dogrywce z Hiszpanią finale mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Niecałe trzy tygodnie później zmarł jego ojciec i agent, Jorge Messi. W połowie sierpnia piłkarz oświadczył, że nie widzi już siebie zbyt długo w futbolu, choć kontrakt z Interem Miami ma do 2028 roku.

Messi pobił niezliczoną liczbę rekordów klubowych, europejskich i światowych. Jednym z jego niezwykłych dokonań było poprawienie osiągnięcia Niemca Gerda Muellera w liczbie goli zdobytych w roku kalendarzowym. Od stycznia do grudnia 2012 roku strzelił ich 91.

Plamą na jego życiorysie były za to kłopoty z hiszpańskim fiskusem. W 2016 roku został skazany na 21 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości dwóch milionów euro za przestępstwa podatkowe, a odwołania nie przyniosły efektu. Za kratki nie trafił, ponieważ w Hiszpanii nie wykonuje się wyroków pozbawienia wolności poniżej 24 miesięcy, jeśli nakładane są po raz pierwszy.

W 2017 roku Messi poślubił swoją przyjaciółkę z dzieciństwa Antonelę Roccuzzo. Para ma trzech synów: Thiago (urodzony w 2012 roku), Mateo (2015) i Ciro (2018).