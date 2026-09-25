Kościół przypomina wiernym, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowców jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej. To reakcja na tragedię w Jarosławiu. Kościół obawia się, że może ona spotęgować nienawiść Polaków do Ukraińców.

Biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców mówi, że taka postawa jest naganna:

W niedzielę (27.09) w Kościele obchodzony jest 112. Dzień migrantów i uchodźców. Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z narastającą atmosferą niechęci względem przybyszów. Biskup Krzysztof Zadarko mówi, że taka postawa jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską:

Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców podkreśla, że obrona podstawowych praw uchodźców i migrantów oraz troska o ich sytuację jest dla Kościoła katolickiego oczywistą konsekwencją ewangelicznego nakazu – „byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”.

„Nauczanie kościoła podkreśla, że «jest Bożym posłannikiem, który przychodzi niespodzianie i przełamuje rytmiczność oraz logikę dnia codziennego, czyniąc bliskim tego, który dotąd był dalekim». Kościół widzi w obcym Chrystusa, który «rozbił swój namiot między nami» – głosi komunikat wydany z okazji 112. Dnia migranta i uchodźcy, który będzie obchodzony w Kościele katolickim w najbliższą niedzielę.