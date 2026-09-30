Dziś w programie „Cyberprzezorny” omówimy popularne metody działań cyberprzestępców. Wśród nich oszustwo „na policjanta” czy wyłudzenia na BLIK. Naszym gościem będzie podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
58 mln zł dofinansowań na gospodarkę wodno-ściekową i ochronę przyrody
Prawie 58 milionów złotych w ramach dofinansowań przekaże do lokalnych samorządów urząd marszałkowski w Zielonej Górze. Pieniądze wykorzystane zostaną na...