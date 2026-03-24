Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje prowadzą lekcje związane z hydrologią dla uczniów szkół podstawowych. Przy ujęciu wody zlokalizowanym wzdłuż ulicy Dworcowej przez kilka dni odbywają się spotkania ze specjalistami z okazji Światowego Dnia Wody.

Cykliczny program edukacyjny ma na celu zwrócenie uwagi dzieci na dostępność do wody pitnej oraz zapoznanie z procesem jej uzdatniania. – To ważne dla młodych ludzi praktyczne zajęcia, bo pozwalają uzmysłowić, że zasoby wód są ograniczone. Uczestnicy spotkań mogą zobaczyć jak wygląda cały proces od wydobycia po jej spożycie – mówi prezes spółki Cyprian Maszlong:

Sami odwiedzający ujęcie podkreślają, że jest to dla nich ciekawe doświadczenie. – Inaczej jest uczyć się o tym z książek, a zupełnie inaczej zobaczyć to wszystko w realiach – zaznaczają czwartoklasiści z żagańskiej szkoły numer 3:

– Takie spotkanie pozwala im zrozumieć, dlaczego warto oszczędzać wodę. Tutaj widzą serce, które stale pompuje to, co jest potrzebne do życia – mówi nauczycielka Sylwia Żołeńska:

Dodajmy, że zajęcia przy ujęciu wody w Żaganiu odbywają się od 2019 roku.