Miejska spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje otrzymała z ministerialnego programu ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania. Pieniądze przeznaczone zostaną na ochronę infrastruktury krytycznej. Trwają przygotowania do przetargu na zadanie.

W ramach programu „Cyberbezpieczne wodociągi” ŻWIK inwestuje w zabezpieczenie systemów sterujących sieciami przed ewentualnymi atakami. – Znaleźliśmy się wśród beneficjentów projektu na wysokim, piętnastym miejscu. To dobra lokata, ważne dla nas pieniądze, ale również sporo pracy do wykonania – mówi prezes Cyprian Maszlong:

Czas realizacji zadania kończy się w czerwcu.