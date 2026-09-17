Gen. bryg. Mirosław Postołowicz objął w czwartek (17 września) stanowisko dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) – przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Jak poinformowano, pod zwierzchnictwem Postołowicza znajdzie się 20 jednostek łączności w 22 lokalizacjach.

Przed objęciem stanowiska w NCIA pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Nominację na nowe stanowisko gen. Postołowicz otrzymał od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza pod koniec sierpnia.

„Gen. bryg. Mirosław Postołowicz objął dziś stanowisko Dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA). Obowiązki przejął od gen. bryg. Ralfa Hoffmanna” – podał w czwartek (17 września) Sztab Generalny Wojska Polskiego. Jak podkreślono, to „jedno z kluczowych stanowisk w strukturach wsparcia NATO”.

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Polski generał na jednym z kluczowych stanowisk w strukturach wsparcia NATO. Gen. bryg. Mirosław Postołowicz objął dziś stanowisko Dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA). Obowiązki przejął od gen. bryg. Ralfa Hoffmanna. Nowy… pic.twitter.com/aAhQI1xlzC — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 17, 2026

SG WP przekazał, że nowy dyrektor będzie odpowiadał za zapewnienie systemów łączności i informatyki dla dowództw NATO w Europie i Ameryce Północnej oraz za utrzymanie łączności z państwami Sojuszu w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Z komunikatu wynika ponadto, że pod zwierzchnictwem Postołowicza znajdzie się 20 jednostek łączności rozmieszczonych w 22 lokalizacjach.

Wyznaczenie polskiego generała na tak odpowiedzialne stanowisko jest wyrazem zaufania do kompetencji polskich oficerów i potwierdzeniem coraz silniejszej obecności Polski w kluczowych strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego

– napisał Sztab Generalny.

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W komunikacie wskazano, że Postołowicz jest doświadczonym oficerem wojsk łączności. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu, studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej oraz w 2021 roku podyplomowe studia polityki obronnej na National Defense University w Waszyngtonie. Ukończył także liczne specjalistyczne kursy w ośrodkach szkoleniowych NATO, m.in. w Oberammergau i Latinie.

Posiada również – jak czytamy – bogate doświadczenie w służbie w środowisku międzynarodowym. Służył w strukturach NATO w Heidelbergu, uczestniczył w misji UNDOF w Syrii, a w swojej karierze dowodził także Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.