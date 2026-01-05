Coraz więcej dzieci młodzieży potrzebuje pomocy w obszarze zdrowia psychicznego – mówią przedstawiciele Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Dyrektor placówki Andrzej Żywień wskazuje, że problemy lawinowo zaczęły narastać po pandemii:

Rodzice i opiekunowie powinni być przy dzieciach, pytać i uważnie ich słuchać – zaznacza Andrzej Żywień:

Akademia dla rodziców, w poszerzonej formie, ma działać także w nowym centrum neuropsychiatrii, które powstanie przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze.