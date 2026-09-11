Pod hasłem „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu” dziś w Nowym Miasteczku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Były wyróżnienia dla osób zajmujących się ochroną zabytków, prelekcje na temat ich stanu oraz dyskusja na temat możliwości pozyskiwania środków na prace rewitalizacyjne. Relacja Marka Turowskiego.