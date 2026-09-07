Do najbliższego piątku, za pomocą platformy internetowej, można składać wnioski do drugiej edycji Nowosolskiego Budżetu Obywatelskiego. Władze miasta przeznaczyły na ten cel pół miliona złotych. Są dwie kategorie zadań o charakterze inwestycyjnym o wartości do 100 tysięcy złotych i zazielenienia miasta od 25 do 50 tysięcy złotych. – Grupa składająca wniosek, która musi liczyć minimum 2 mieszkańców, musi oszacować wartość zadania – mówi Tomasz Czerwoniak z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Do 24 września będzie trwała weryfikacja wniosków, a dzień później rozpocznie się głosowanie na wybrane zadania.