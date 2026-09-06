Tagi: TEMAT DNIA
Winobranie trwa w najlepsze. Tysiące ludzi na deptaku
170 wystawców, w tym ponad 40 winiarzy - Winobranie 2026 trwa w najlepsze. Na zielonogórskim deptaku można spotkać tysiące mieszkańców...
170 wystawców, w tym ponad 40 winiarzy - Winobranie 2026 trwa w najlepsze. Na zielonogórskim deptaku można spotkać tysiące mieszkańców...
Czy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przyniesie trwałe zmiany na scenie politycznej? Na ten temat rozmawiali goście Forum Radia Zachód....
Dotacja w wysokości 750 tysięcy złotych jest początkiem przywracania świetności parkowi pałacowemu w Trzebiechowie. Do tej pory gmina starała się...
Żużlowcy Gezet Stali Gorzów pokonali na własnym torze ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 47:43 w rewanżowym meczu fazy play-down o...
W Żaganiu na placu Generała Maczka przeprowadzono uroczysty apel z okazji święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Po wczorajszym, wieczornym...
Zwłoki operatora filmowego zabezpieczone do sekcji. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Wczoraj wieczorem w okolicy jeziora Krzywe...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
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