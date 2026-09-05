Ten tydzień przyniósł nam 3 nowości, najepiej zadebiutowało nagranie 'Zostań’ Emo i Sarsy. Poza notowaniem Zakopower, Marissa i duet Shakira-Burna Boy. Na pierwszym Hania Kuzimowicz z Kaeyrą!

40. A*TEENS You Got The Look

39. U2 Street Of Dreams

38. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

37. MICHAŁ SZPAK Maj

36. ALEX WARREN Passenger

35. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

34. KATSEYE Animal

33. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom

32. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

31. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

30. BAUSA Magnetic

29. CLEO Kolory Lata

28. TAME IMPALA Loser

27. FAST BOY Music Sounds

26. CAITY BASER Let’s Talk

25. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

24. JAMES BLUNT Tastes Like Summer

23. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

22. SOMBR My Body Isn’t Ready

21. SKUBAS Życie Jest Piękne

20. EMO; SARSA Zostań

19. ARTUR ROJEK Mirafiori

18. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

17. SANAH Itepe Itede

16. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

15. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

14. OSKAR CYMS Bez Końca

13. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!

12. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

11. THE KOLORS Rolling Stones

10. KAROL G; BRUNO MARS Still

9. OCEANA Sunshine

8. MARGARET Primabalerina

7. SYLWIA GRZESZCZAK Mango

6. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

5. JUBEL Ocean House

4. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

3. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

2. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

1. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.