Ten tydzień przyniósł nam 3 nowości, najepiej zadebiutowało nagranie 'Zostań’ Emo i Sarsy. Poza notowaniem Zakopower, Marissa i duet Shakira-Burna Boy. Na pierwszym Hania Kuzimowicz z Kaeyrą!
40. A*TEENS You Got The Look
39. U2 Street Of Dreams
38. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
37. MICHAŁ SZPAK Maj
36. ALEX WARREN Passenger
35. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
34. KATSEYE Animal
33. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom
32. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
31. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
30. BAUSA Magnetic
29. CLEO Kolory Lata
28. TAME IMPALA Loser
27. FAST BOY Music Sounds
26. CAITY BASER Let’s Talk
25. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
24. JAMES BLUNT Tastes Like Summer
23. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
22. SOMBR My Body Isn’t Ready
21. SKUBAS Życie Jest Piękne
20. EMO; SARSA Zostań
19. ARTUR ROJEK Mirafiori
18. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
17. SANAH Itepe Itede
16. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
15. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz
14. OSKAR CYMS Bez Końca
13. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!
12. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
11. THE KOLORS Rolling Stones
10. KAROL G; BRUNO MARS Still
9. OCEANA Sunshine
8. MARGARET Primabalerina
7. SYLWIA GRZESZCZAK Mango
6. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
5. JUBEL Ocean House
4. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
3. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
2. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor
1. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.