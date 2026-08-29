4 nowości dzisiaj w Liście, najlepsze otwarcie zaliczył Artur Rojek z piosenką 'Mirafiori’, poza kolejką Mecner, Madonna solo, Gibbs z 4Money i Igo oraz Jasiek Piwowarczyk. Jubel ciągle najlepsi!
40. ZAKOPOWER Otentutoja
39. A*TEENS You Got The Look
38. MARISSA Odkochaj
37. BAUSAMagnetic
36. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai
35. CAITY BASER Let’s Talk
34. U2 Street Of Dreams
33. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
32. TAME IMPALA Loser
31. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
30. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
29. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom
28. ALEX WARREN Passenger
27. KAROL G; BRUNO MARS Still
26. KATSEYE Animal
25. SKUBAS Życie Jest Piękne
24. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
23. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
22. MICHAŁ SZPAK Maj
21. CLEO Kolory Lata
20. ARTUR ROJEK Mirafiori
19. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
18. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz
17. OSKAR CYMS Bez Końca
16. SOMBR My Body Isn’t Ready
15. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!
14. SANAH Itepe Itede
13. MARGARET Primabalerina
12. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
11. SYLWIA GRZESZCZAK Mango
10. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
9. THE KOLORS Rolling Stones
8. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
7. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
6. OCEANA Sunshine
5. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor
4. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
3. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
2. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
1. JUBEL Ocean House
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.