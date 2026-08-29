4 nowości dzisiaj w Liście, najlepsze otwarcie zaliczył Artur Rojek z piosenką 'Mirafiori’, poza kolejką Mecner, Madonna solo, Gibbs z 4Money i Igo oraz Jasiek Piwowarczyk. Jubel ciągle najlepsi!

40. ZAKOPOWER Otentutoja

39. A*TEENS You Got The Look

38. MARISSA Odkochaj

37. BAUSAMagnetic

36. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai

35. CAITY BASER Let’s Talk

34. U2 Street Of Dreams

33. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

32. TAME IMPALA Loser

31. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

30. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

29. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom

28. ALEX WARREN Passenger

27. KAROL G; BRUNO MARS Still

26. KATSEYE Animal

25. SKUBAS Życie Jest Piękne

24. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

23. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

22. MICHAŁ SZPAK Maj

21. CLEO Kolory Lata

20. ARTUR ROJEK Mirafiori

19. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

18. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

17. OSKAR CYMS Bez Końca

16. SOMBR My Body Isn’t Ready

15. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!

14. SANAH Itepe Itede

13. MARGARET Primabalerina

12. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

11. SYLWIA GRZESZCZAK Mango

10. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

9. THE KOLORS Rolling Stones

8. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

7. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

6. OCEANA Sunshine

5. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

4. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

3. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

2. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

1. JUBEL Ocean House

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.