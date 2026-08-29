Występy zespołów ludowych, rywalizacja sołectw i degustacje wyrobów kół gospodyń wiejskich – trwają dożynki z miejskim charakterem, które odbyły się w Muzeum Etnograficznym w Ochli. W imprezie biorą udział tłumy mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęła msza polowa, po której otwarto kilkadziesiąt stoisk z lokalnymi produktami oraz atrakcjami dla dzieci. Zabawę zakończy występ gwiazdy wieczoru – Eweliny Lisowskiej, o godz. 20:00:

Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, dożynki to święto wszystkich mieszkańców:

Dożynki to lokalna tradycja, która sięga czasów sprzed połączenia miasta i okolicznych sołectw. – Nieodłączną częścią tej imprezy jest konkurs na najlepszy wieniec, który w tym roku wygrał Drzonków – dodaje Dorota Bojar, sołtys Ochli:

Impreza potrwa do późnych godzin wieczornych. Warto dodać, że dożynki z miejskim charakterem od 2024 roku odbywają się w Ochli. Wcześniej impreza miała miejsce m.in. w Przylepie i Drzonkowie.