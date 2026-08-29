Piłkarze Lechii Zielona Góra U-15 po wyjazdowej przegranej w Katowicach z GKS-em 1:5, dziś ulegli na własnym boisku Piastowi Gliwice 0;4.

Goście po pierwszej połowie prowadzili 3:0, a na listę zdobywców bramek wpisali się: Sebastian Dudacy, Tomasz Wypych i Mikołaj Dubiel. Gospodarze w końcówce pierwszej połowy mieli kilka dogodnych sytuacji, ale nie wykorzystali żadnej. Po zmianie stron Piast po rzucie karnym podwyższył na 4:0, a na listę zdobywców bramek wpisał się ponownie Sebastian Dudacy. Lechia atakowała, ale była nieskuteczna, a w 60 minucie nie wykorzystała rzutu karnego, który wykonywał Tymon Szymański:

Piłkarze Piast szczególnie zadowoleni byli z pierwszych 30 minut spotkania: