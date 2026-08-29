Pan Grzegorz Zapytowski z Kłodawy został triumfatorem sierpniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Na drugim miejscu uplasował się pan Marek Stachowiak z Gorzowa, a trzecie miejsce ex aequo zajęli panowie: Jacek Biereśniewicz z Zielonej Góry i Artur Czernicki z Urzut. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska firma Ekolbud, a nagrody pocieszenia ufundowało Radio Zachód.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS 29.08:

ZESTAW 1

1. Która z polskich zawodniczek została wybrana przez lekkoatletów do Komisji Zawodniczej European Athletics na kadencję do 2030 roku?

Odp. Płotkarka Pia Skrzyszowska została wybrana przez lekkoatletów do Komisji Zawodniczej European Athletics na kadencję do 2030 roku. Głosowanie odbyło się podczas mistrzostw Europy w Birmingham, z których Polka przywiozła również srebrny medal w biegu na 100 m przez płotki.

2. Gdzie urodził się Piotr Basta – wioślarz, olimpijczyk z Barcelony, Atlanty i Sydney?

Odp. Krosno Odrzańskie – 16 września 1970 roku.

3. W którym polskim klubie w rozgrywkach koszykarskiej ekstraklasy zagra 18-letni David Twigg – syn zmarłej polskiej koszykarki Małgorzaty Dydek?

Odp. Mierzący 214 centymetrów podkoszowy podpisał umowę z Treflem Sopot.

Ranking finalistów:

14 Grzegorz Zapytowski

13 – Arkadiusz Kirchner

12,5 – Artur Czernicki

9,5 – Marek Stachowiak

9 – Jacek Stankiewicz

8 – Daniel Szymański

5 – Marek Lasota

3,5 – Jacek Biereśniewicz

2 – Daniel Kuczak