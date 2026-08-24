Każdy będzie mógł sprawdzić, czy dotyczył go ostatni wyciek danych 19 milionów osób w Polsce. W Radiu Poznań wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że policja rozpoczęła przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy danych na rządową platformę bezpiecznedane.gov.pl.

– To potrwa do kilkudziesięciu godzin – powiedział wiceminister, który ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie można sprawdzić na platformie bezpiecznedane.gov.pl, czy nasze dane także wyciekły.

Dariusz Standerski zachęcał także do zastrzeżenia numeru PESEL:

Wiceminister cyfryzacji zapewniał, że dane, które wyciekły, nie krążą po sieci. „Służby monitorują wszystkie miejsca w sieci – zarówno te oficjalne, jak i te, w których prowadzona jest działalność przestępcza powiedział Dariusz Standerski.