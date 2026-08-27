Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej Rafał Kłoczko spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozmowy były okazją do podsumowania pięcioletniej współpracy oraz oficjalnego pożegnania i podziękowania za wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia.

Przypomnijmy – od 1 września Rafał Kłoczko obejmie funkcję dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.

– Współpraca z UTW układała się wzorowo – przyznaje Rafał Kłoczko, ustępujący dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej:

Zdaniem Zofii Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, filharmonia stała się miejscem przyjaznym dla seniorów:

– To wyjątkowa postać, którą trudno będzie zastąpić – podkreślają Zielonogórzanie:

Od 1 września dyrektorką Filharmonii Zielonogórskiej będzie Karolina Nowotczyńska. Jej kadencja ma potrwać pięć sezonów artystycznych.